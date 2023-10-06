Україна обійшла Ізраїль після перемог "Шахтаря" та "Зорі"

Українські клуби здобули 100-відсотковий результат у другому турі єврокубків

Єврокубковий тиждень подарував Україні одразу дві перемоги, а тому позиції нашої країни у таблиці коефіцієнтів УЄФА суттєво зросли.

Вдалі виступи донецького "Шахтаря" та луганської "Зорі" у Лізі чемпіонів та Лізі конференцій відповідно принесли Україні 4 очки (0,8 бала) у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляє "Телеграф".

Таким чином, кількість балів України зросла з 25,800 до 26,600. Завдяки цьому Україна обійшла Ізраїль (26,375) та піднялася на 17-е місце. На 16-му місці розташувалася Норвегія (26,875).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Додамо, щоб делегувати до єврокубків 5 команд (як у цьому сезоні) Україні необхідно посідати як мінімум 15-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, "Шахтар" у другому турі ЛЧ у гостях здолав бельгійський "Антверпен" (3:2), а "Зоря" на виїзді впоралася з ісландським "Брейдабліком" (1:0).

Раніше повідомлялося, що Україна втратила у кваліфікації єврокубків одразу три команди. "Ворскла" програла "Ділі" у 2-му кваліфікаційному раунді ЛК, "Дніпро-1" поступився "Спартаку" (Трнава) у раунді плей-офф ЛК, а "Динамо" в останньому кваліфікаційному раунді ЛК без шансів програло "Бешикташу".