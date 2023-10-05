"Зоря" слідом за "Шахтарем" здобула перемогу в єврокубках (відео)

Луганський клуб здобув першу перемогу у групі

У четвер, 5 жовтня, луганська "Зоря" провела матч 2-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти ісландського "Брейдабліку".

Зустріч відбулася у Рейк’явіку (Ісландія) на стадіоні "Лейгардальсведлюр" та завершилася з рахунком 1:0 на користь "Зорі". Про це повідомляє "Телеграф".

З перших секунд зустрічі стало зрозуміло, що господарі значно поступаються у класі гостям. "Зоря" набагато більше володіла м’ячем на чужій половині й набагато частіше атакувала. Проте луганчани зуміли відкрити рахунок лише під завісу першого тайму — на 35-й хвилині Ігор Горбач після навісу Антюха з правого флангу головою вразив ворота ісландців.

У другому таймі "Зоря" знову більше атакувала, але й господарі "включилися" та створили кілька вбивчих моментів біля воріт Турбаєвського. Проте рахунок у другому таймі не змінювався.

"Брейдаблік" – "Зоря" – 0:1

Гол: Горбач (35)

Попередження: Мишньов (66), Снурніцин (66), Вантух (89), Жордан (92)

"Брейдаблік": А.Ейнарссон, Лудвікссон, Маргейрссон, Мумінович, Гюннлейгссон, Ейольфссон, Сігурдарсон (Сігурьонссон, 77), В.Ейнарссон, К.Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

"Зоря": Турбаєвський, Снурніцин, Яцик, Жордан, Нагнойний, Мишньов (Мічин, 83), Антюх (Данченко, 77), Вантух, Кирюханцев, Горбач, Герреро

Статистика матчу "Брейдаблік" - "Зоря"

Повний відеоогляд матчу "Брейдаблік" — "Зоря":

Турнірна таблиця групи B у Лізі конференцій

Зазначимо, "Зоря" розпочинала євросезон у кваліфікації Ліги Європи. Луганчани в раунді плей-офф за сумою двох матчів програли "Славії" (Прага). Після цього українська команда опинилася на груповому етапі Ліги конференцій. За підсумками жеребкування ЛК "Зоря" потрапила до квартету B, де також виступають бельгійський "Гент" та ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів. Саме з ізраїльтянами луганчани зіграють у наступних матчах ЛК (26.10 та 09.11).

Нагадаємо, у першому турі ЛК "Зоря" сенсаційно відібрала очки у "Гента" (1:1).

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" переміг "Антверпен" (3:2) у Лізі чемпіонів. Таким чином, ігровий тиждень подарував Україні одразу 2 перемоги.