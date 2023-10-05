"Брейдаблік" — "Зоря": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Український клуб зіграє в Ісландії

У четвер, 5 жовтня, "Зоря" у другому турі групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проведе зустріч із "Брейдабліком". У минулому турі луганці сенсаційно відібрали очки у бельгійського "Гента".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, під час якої у цій статті оперативно будуть доступні відео голів та найкращих моментів гри. Додамо, що матч "Брейдаблік" — "Зоря" відбудеться в Рейк’явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр", початок поєдинку — о 19:45 за київським часом.

"Зоря" відібрала очки у фаворита квартету, а тепер може зміцнити свої позиції в Ісландії. "Брейдабліку" також варто набирати очки, хоча вся боротьба в турнірі ще попереду.

Турнірне становище команд у групі B Ліги конференцій

Нагадаємо, "Зоря" розпочинала євросезон у кваліфікації Ліги Європи, проте луганчани в раунді плей-офф ЛЄ за сумою двох поєдинків програли чеській "Славії" (Прага), після чого вилетіли у Лігу конференцій. За підсумками жеребкування групового раунду ЛК "Зоря" потрапила до квартету B, де також виступає "Маккабі" Тель-Авів. Саме з ізраїльським клубом луганці проведуть 2 наступні зустрічі в єврокубку.

Раніше повідомлялося, що "Зоря" не змогла обіграти "Чорноморець" в останньому турі чемпіонату України.