"Брейдаблик" - "Заря": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Украинский клуб сыграет в Исландии

В четверг, 5 октября, "Заря" во втором туре группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 проведет встречу с "Брейдабликом". В прошлом туре луганчане сенсационно отобрали очки у бельгийского "Гента".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в ходе которой в этой статье оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов игры. Добавим, что матч "Брейдаблик" — "Заря" состоится в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени.

"Заря" отобрала очки у фаворита квартета, а теперь может упрочить свои позиции в Исландии. "Брейдаблику" также стоит набирать очки, хотя вся борьба в турнире еще впереди.

Турнирное положение команд в группе B Лиги конференций

Напомним, "Заря" начинала евросезон в квалификации Лиги Европы, однако луганчане в раунде плей-офф ЛЕ по сумме двух поединков проиграли чешской "Славии" (Прага), после чего вылетели в Лигу конференций. По итогам жеребьевки группового раунда ЛК "Заря" попала в квартет B, где также выступает "Маккаби" Тель-Авив. Именно с израильским клубом луганчане проведут 2 следующие встречи в еврокубке.

Ранее сообщалось, что "Заря" не сумела обыграть "Черноморец" в последнем туре чемпионата Украины.