Роналду в Иране могут отхлестать плетью за "прелюбодеяние": что сделал футболист

Знаменитый футболист нашел себе проблем в Иране

Знаменитый футболист Криштиану Роналду, который в августе отметился весьма скандальным поступком на матче "Аль-Наср" — "Аль-Хилял", вновь влип в неприятную ситуацию.

На этот раз он хоть и не сделал ничего плохого, но все же умудрился нарушить местные законы. Как отмечает index.hr со ссылкой на иранские СМИ, в Тегеране после матча "Аль-Наср" — "Персеполис" (2:0) он встретился со своей ярой поклонницей, художницей Фатимой, которая из-за ограниченных возможностей нарисовала ему две картины ногами.

При этом во время встречи он обнял и поцеловал художницу, что по местным законам могло быть расценено, как "прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке". Теперь знаменитости там грозит 99 ударов плетью, если тот когда-либо решит приехать в Иран еще раз.

Как сообщалось ранее, футболист не в первый раз попадает в скандалы в мусульманских странах после того, как он перешел в арабский "Аль-Наср". Так в апреле после проигранного матча толпа на стадионе начала скандировать имя Месси, что очень не понравилось Роналду из-за чего он демонстративно схватился за пах. В Саудовской Аравии такое было воспринято как неподобающее поведение, из-за чего его могли депортировать из страны