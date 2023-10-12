Україна — Північна Македонія: букмекери оцінили шанси команд у відборі Євро-2024

Синьо-жовті зіграють у Празі у якості фаворитів

У суботу, 14 жовтня, збірна України у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 зіграє проти Північної Македонії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Північна Македонія.

Збірна України – фаворити протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу збірної України фахівці пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 1,61-1,66. Водночас успіх гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 5,50-5,80 та 3,75-3,96. Аналітики Favbet оцінили ймовірність успіху Синьо-жовтих — у 58%, а подібний тріумф Північної Македонії — лише у 17%.

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧЄ-2024 Україна — Північна Македонія:

Favbet: (перемога України 1,66 – нічия 3,96 – перемога Північної Македонії 5,80)

William Hill: (1,61 — 3,75 — 5,80)

Bwin: (1,65 — 3,80 — 5,50)

Зазначимо, поєдинок Україна – Північна Македонія відбудеться у Празі на стадіоні "Літна". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися гру в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала кваліфікацію на Євро-2024, поступившись на виїзді Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії (3:2) та національну збірну Мальти (1:0). У вересні наша команда сенсаційно дала бій англійцям (1:1) і без шансів поступилася Італії (1:2).

З розкладом матчів національної команди у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".