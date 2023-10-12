Украина - Северная Македония: букмекеры оценили шансы команд в отборе Евро-2024

Сине-желтые сыграют в Праге в качестве фаворитов

В субботу, 14 октября, сборная Украины в квалификации на чемпионат Европы-2024 сыграет против Северной Македонии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Северная Македония.

Сборная Украины — фавориты противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На победу сборной Украины специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,61-1,66. В то же время успех гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 5,50-5,80 и 3,75-3,96. Аналитики Favbet оценили вероятность успеха Сине-желтых — в 58%, а подобный триумф Северной Македонии — всего в 17%.

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧЕ-2024 Украина — Северная Македония:

Favbet: (победа Украины 1,66 — ничья 3,96 — победа Северной Македонии 5,80)

William Hill: (1,61 — 3,75 — 5,80)

Bwin: (1,65 — 3,80 — 5,50)

Отметим, поединок Украина — Северная Македония состоится в Праге на стадионе "Летна". Накануне "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, сборная Украины неудачно начала квалификацию на Евро-2024, уступив на выезде Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера Сине-желтые обыграли команду Северной Македонии (3:2) и национальную сборную Мальты (1:0). В сентябре наша команда сенсационно дала бой англичанам (1:1) и без шансов уступила Италии (1:2).

С расписанием матчей национальной команды в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".