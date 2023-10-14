Бывший форвард "Динамо" опозорился в отборе на Евро-2024 (видео)

Футболист промахнулся из убойной позиции

Бывший нападающий "Динамо", футболист сборной Люксембурга Жерсон Родригес отметился невероятным промахом в квалификации на чемпионат Европы-2024, где также участвует Украина.

Это произошло в матче против Исландии (1:1). Об этом сообщает "Телеграф".

В компенсированное время при счете 1:1 исландцы заработали угловой, на розыгрыш которого откликнулся вратарь исландцев Рунар Алекс Рунарссон. После подачи со стандарта вратарь сборной Люксембурга поймал мяч, после чего быстро ввел его в игру. Родригес оттеснил последнего защитника и подхватил мяч. Затем нападающий пробил по пустым воротам, но промазал…

Видео промаха Родригеса в матче против Исландии:

Добавим, Жерсон в этой игре забил единственный гол своей команды. Для Родригеса этот мяч стал 17-м за сборную, что является рекордом в Люксембурге.

Видеообзор матча Исландия — Люксембург:

Добавим, что на данный момент Люксембург идет третьим в отборочной группе. Его опережает Португалия и Словакия. С последними Родригес Ко и будут бороться за 2-е место в секстете J.

Напомним, сборная Украины в последнем матче квалификации на ЧЕ-2024 уступила Италии (1:2). С расписанием игр нашей команды в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".