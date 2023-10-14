Колишній форвард "Динамо" зганьбився у відборі на Євро-2024 (відео)

Футболіст промахнувся із вбивчої позиції

Колишній нападник "Динамо", футболіст збірної Люксембургу Жерсон Родрігес відзначився неймовірним промахом у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024, де також бере участь Україна.

Це сталося у матчі проти Ісландії (1:1). Про це повідомляє "Телеграф".

У компенсований час за рахунку 1:1 ісландці заробили кутовий, на розіграш якого відгукнувся воротар ісландців Рунар Алекс Рунарссон. Після подачі зі стандарту воротар збірної Люксембургу впіймав м’яч, після чого швидко ввів його у гру. Родрігес відтіснив останнього захисника та підхопив м’яч. Потім нападник пробив по порожніх воротах, але промазав…

Відео промаху Родрігеса у матчі проти Ісландії:

Додамо, Жерсон у цій грі забив єдиний гол своєї команди. Для Родрігеса цей м’яч став 17-м за збірну, що є рекордом у Люксембурзі.

Відеоогляд матчу Ісландія — Люксембург:

Додамо, що зараз Люксембург йде третім у відбірковій групі. Його випереджає Португалія та Словаччина. З останніми Родрігес та Ко боротимуться за 2-е місце у секстеті J.

Нагадаємо, збірна України в останньому матчі кваліфікації на ЧЄ-2024 поступилася Італії (1:2). З розкладом ігор нашої команди у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".