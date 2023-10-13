"Шахтар" підтвердив зникнення футболіста після єврокубкового матчу: гравцеві дали 5 днів

Футболіст втік з України у невідомому напрямку

Півзахисник "Шахтаря" U-19 Олександр Роспутько не повернувся з командою до України після подорожі до Бельгії на матч Юнацької ліги УЄФА з "Антверпеном" (2:1).

У "Шахтарі" офіційно підтвердили цю інформацію та прокоментували ситуацію, передає UA-Футбол. Гірники дали Олександру п’ять днів, щоб повернутися до розташування команди. Інакше з ним розірвуть контракт і вимагатимуть фінансової компенсації.

"Якби передумови [на втечу, — Ред.] були – гравець залишився б в Україні й не поїхав би на матч юнацької Ліги чемпіонів. Зараз він не виходить на зв’язок.

Ми діятимемо виключно у рамках чинного законодавства. Гравець має нести відповідальність як працівник клубу та як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин та положення правил перетину кордону, якщо він у належний час не повернеться до країни", — заявили в "Шахтарі".

Нагадаємо, головна команда "Шахтаря" також перемогла в Антверпені (3:2). З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів Ліги чемпіонів можна ознайомитись на сайті "Телеграф".