"Шахтер" подтвердил пропажу футболиста после еврокубкового матча: игроку дали 5 дней

Футболист сбежал из Украины в неизвестном направлении

Полузащитник "Шахтера" U-19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после путешествия в Бельгию на матч Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном" (2:1).

В "Шахтере" официально подтвердили данную информацию и прокомментировали ситуацию, передает UA-Футбол. Горняки дали Александру пять дней, чтобы вернуться в расположение команды. Иначе с ним расторгнут контракт и потребуют финансовую компенсацию.

"Если бы предпосылки [к бегству, — Ред.] были – игрок бы остался в Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов. Сейчас он не выходит на связь.

Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в положенное время не вернется в страну", — заявили в "Шахтере".

Напомним, главная команда "Шахтера" также победила в Антверпене (3:2). С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей Лиги чемпионов можно ознакомиться на сайте "Телеграф".