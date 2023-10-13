Футболист сборной Украины попросил политического убежища в рф

В рф сделали заявление касательно полузащитника "Шахтера"

Футболист "Шахтера" U-19 и юношеской сборной Украины Александр Роспутько, сбежавший из расположения Горняков в Бельгии, попросил политического убежища в россии.

Об этом сообщил российский футбольный клуб "Звезда", с которым СМИ связывали Роспутько. По информации пресс-службы "Звезды", Роспутько не имеет отношения к их клубу. Также сообщается, что Александр попросил политического убежища в рф.

"Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке "Шахтера" Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в россии. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в "Звезде" ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию", — заявили в "Звезде".

Напомним, "Шахтер" подтвердил пропажу Роспутько в аэропорту Антверпена после матча Юношеской лиги УЕФА.

Ранее сообщалось, что взрослая команда "Шахтера" победила "Антверпен" (3:2) в Лиге чемпионов.