Сборная Украины провела секретный матч перед Италией

Поединок проходил за закрытыми дверьми

В четверг, 16 ноября, национальная команда Украины провела товарищеский поединок с командой Первого дивизиона Польши (вторая по силе лига в стране — Ред.) "Лехией". Накануне стало известно, что эту игру Сине-желтым навязал УЕФА.

Поединок проходил в Гданське (Польша) на Polsat Plus Arena и завершился уверенной победой сборной Украины со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Подопечные Сергея Реброва забили по голу в двух таймах. В первой половине отличился Александр Пихаленок, а во второй — Егор Назарина. Поединок проходил за закрытыми дверьми, без видеотрансляции. Данное решение принял тренерский штаб сборной Украины, чтобы не раскрывать тактические наработки перед важнейшей игрой против Италии (20 ноября).

Примечательно, что в стартовом составе "Лехии" нашлось место для троих украинцев — Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань. Поединок фактически не имел статуса официальной встречи, а потому стороны договорились о проведении 10 замен.

Состав сборной Украины на матчи в ноябре

Напомним, 20 ноября сборной Украины предстоит важнейшая встреча с Италией в квалификации на чемпионат Европы. В УЕФА хотят, чтобы на Евро отправились итальянцы, но украинцы могут удивлять. Добавим, что в гостях Сине-желтые без шансов проиграли Италии со счетом 2:1. Домашний поединок наша команда проведет в Леверкузене (Германия). С турнирным положением команд в нашей группе отбора Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".