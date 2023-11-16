"Футболисты - не рабы": агенты поставили клубу УПЛ ультиматум

Трансферный скандал с футболистом "Вереса" набирает оборотов

Футбольное агентство ФАМК сделало выпад в сторону футбольного клуба "Верес", который обвинил агентов в срыве трансфера полузащитника Дмитрия Годи в "Карпаты".

Соответствующий пост ФАМК разместило на своей странице в Facebook. Агенты пригрозили "Вересу", что в случае продолжения публичной атаки на их компанию, или продолжения любого нарушения прав и свобод Дмитрия — все детали и подробности этого дела станут известны всей футбольной общественности Украины.

"Футболисты не являются заложниками или рабами футбольных клубов. Крепостное право отменили более 160-ти лет назад, бурные 90-е уже позади, поэтому реальное право выбора есть у каждого гражданина нашей страны, в том числе у профессиональных футболистов.

Ни один клуб не имеет права принуждать футболиста принимать условия, которые его не устраивают", — гласит сообщение ФАМК.

ФАМК

Напомним, по информации "Вереса", агенты сорвали трансфер 18-летнего хавбека сборной Украины U-19 в "Карпаты". Сумма сделки становила 0,5 млн долларов.

Добавим, что "Верес" идет предпоследним в турнирной таблице УПЛ. Накануне команда пропустила абсурдный автогол.