Не Луческу единым: в украинском футболе назревает еще одна тренерская отставка

Минай идет на последнем месте и не имеет ни одной победы

В украинской Премьер-лиге в скором времени еще одна команда может остаться без главного тренера. На этот раз речь идет о "Минае".

Как сообщает "ТаТоТаке", нынешний наставник команды Владимир Шаран близок к увольнению. Это связано с тем, что "Минай" полностью провалил текущий сезон.

По информации, в ближайшее время руководство клуба официально объявит о прекращении сотрудничества с украинским специалистом.

"Руководство клуба размышляет над тем, чтобы использовать окно для матчей сборной с целью поиска нового главного тренера", — говорится в сообщении.

Напомним, что по итогам 14-ти сыгранных туров в чемпионате Украины "Минай" идет на последнем месте и не имеет ни одной победы. Команда набрала шесть очков и отстает от 12-й строчки, дающей право на сохранение прописки в УПЛ, на семь баллов.

Владимир Шаран стал главным тренером команды из Ужгорода в январе 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством "Минай" финишировал на 10-й строчке турнирной таблицы.

Интересно, что в октябре уже состоялись две громкие тренерские отставки в чемпионате Украины. Киевское "Динамо" покинул Мирча Луческу, а луганская "Зоря" уволила Валерия Кривенцова.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после Луческу "Динамо" возглавил легендарный футболист команды.