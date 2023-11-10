"Уважаю все страны": Луческу готов работать в рф после "Динамо"
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Румынский тренер пока не определился со своим будущим
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, недавно объявивший об уходе из клуба, не завершал карьеру и готов поработать в рф.
Об этом румынский специалист рассказал сам в интервью "Спорт Экспресс". Мистер готов работать в россии даже после полномасштабного вторжения рф в Украину, ведь он "уважает все страны".
— Сейчас вы просто приостановили карьеру и ждете предложений из других стран?
— Нет-нет, у меня есть предложения. Чувствую я себя хорошо! Нет никаких проблем — ни физических, ни ментальных.
— Возможно ли теперь увидеть вас в россии?
— Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны.
Добавим, что Луческу уже работал в "Зените" (Санкт-Петербург) в 2016-17 годах. Мистер вместе с российской командой выиграл Суперкубок рф.
Напомним, Луческу подал в отставку сразу после матча "Динамо" — "Шахтер" (0:1) в 13-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. На следующий день президент Бело-синих Игорь Суркис назначил легенду команды Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба.