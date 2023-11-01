Украинские футболисты не пожали руку россиянину перед матчем Лиги чемпионов: в рф требуют изгнать Украину

Скандальный момент произошел в футзальной Лиге чемпионов

Украинские футзалисты не пожали руку россиянину в матче Лиги чемпионов. К слову, на чемпионате мира по фехтованию произошел скандал из-за того, что украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой.

О скандале на матче группового этапа Лиги чемпионов по футзалу между португальским "Спортингом" и украинским "Хитом" сообщает sportbox.ru. В российском издании назвали поведение украинцев "провокацией" и "хамством".

Перед игрой во время традиционного рукопожатия соперников украинский клуб проигнорировал российского футболиста Антона Соколова. После этого все игроки португальского клуба, шедшие за Соколовым, тоже не стали пожимать руку футзалистам "Хита". Встреча завершилась со счетом 2:2. После игры главный тренер "Спортинга" увел команду в раздевалку, отказавшись от рукопожатий.

Видеообзор матча "Спортинг" - ХИТ

По информации источника, в УЕФА открыли дисциплинарное дело. Добавим, что и "Спортинг", и "Хит" пробились в элит-раунд Лиги чемпионов.

"В идеальном мире украинский клуб должен быть дисквалифицирован и изгнан из турнира. Как минимум, речь может идти о лишении очков", — гласит сообщение росСМИ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины ведет борьбу за выход на чемпионат мира по футзалу.

Напомним, в 2023 году украинские футболисты дошли до финала на чемпионате мира по сокке.