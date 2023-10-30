"Золотой мяч-2023": онлайн-трансляция церемонии (видео)

Журнал France Football объявит имя лучшего футболиста планеты

В понедельник, 30 октября, в Париже (Франция) в театре "Шатле" состоится торжественная церемония вручения престижной футбольной индивидуальной награды "Золотой мяч". В прошлом году ЗМ достался французу Кариму Бензема.

Прямая видеотрансляция мероприятия в Украине доступна на YouTube-канале Футбол 2.0. Начало эфира — в 20:45 по киевскому времени, а вручение награды запланировано на 21:45.

Прямая видеотрансляция мероприятия "Золотой мяч-2023"

На награду, которая вручается за сезон 2022/23, претендуют 30 футболистов и 30 футболисток (женский Золотой мяч, — Ред.). В данном сезоне состоялся ЧМ-2022 по футболу, на котором победили аргентинцы. Это сделало лидера Альбиселесте Лионеля Месси главным фаворитом на трофей.

Претенденты на Золотой мяч-2023

36-летний Месси в прошлом сезоне забил 32 гола и отдал 25 результативных передач на клубном уровне. Лионель выиграл чемпионат и Суперкубок Франции (ПСЖ), а также Кубок лиг ("Интер" Майами). Вместе со сборной аргентинец триумфовал на чемпионате мира в Катаре. Добавим, что Лионель является рекордсменом по количеству "Золотых мячей". За свою богатую карьеру Лео собрал 7 такимх наград.

Главный конкурент Месси в борьбе за ЗМ — 23-летний норвежец Эрлинг Холанд. Нападающий "Ман Сити" в кампании 2022/23 забил 52 гола и отдал 9 ассистов на клубном уровне. Норвежец вместе с МС выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Напомним, "Золотой мяч" вручается по итогам голосования спортивных журналистов. В прошлом году представитель Украины отдал больше всего баллов Бензема. Добавим, что легенда футбола Андрей Шевченко вручал победителю "Золотой мяч" в 2022 году.