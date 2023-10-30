"Золотий м’яч-2023": онлайн-трансляція церемонії (відео)

Журнал France Football оголосить ім’я найкращого футболіста планети

У понеділок, 30 жовтня, у Парижі (Франція) у театрі "Шатле" відбудеться урочиста церемонія вручення престижної футбольної індивідуальної нагороди "Золотий м’яч". Торік ЗМ дістався французу Каріму Бензема.

Пряма відеотрансляція заходу в Україні доступна на YouTube-каналі Футбол 2.0. Початок ефіру о 20:45 за київським часом, а вручення нагороди заплановано на 21:45.

Пряма відеотрансляція заходу "Золотий м’яч-2023"

На нагороду, яка вручається за сезон 2022/23, претендують 30 футболістів та 30 футболісток (жіночий Золотий м’яч – Ред.). Цього сезону відбувся ЧС-2022 з футболу, на якому перемогли аргентинці. Це зробило лідера Альбіселесте Ліонеля Мессі головним фаворитом на трофей.

Претенденти на Золотий м’яч-2023

36-річний Мессі минулого сезону забив 32 голи та віддав 25 результативних передач на клубному рівні. Ліонель виграв чемпіонат та Суперкубок Франції (ПСЖ), а також Кубок ліг ("Інтер" Маямі). Разом зі збірною аргентинець тріумфував на чемпіонаті світу у Катарі. Додамо, що Ліонель є рекордсменом за кількістю "Золотих м’ячів". За свою багату кар’єру Лео зібрав сім таких нагород.

Головний конкурент Мессі у боротьбі за ЗМ — 23-річний норвежець Ерлінг Голанд. Нападник "Ман Сіті" у кампанії 2022/23 забив 52 голи та віддав 9 асистів на клубному рівні. Норвежець разом із МС виграв Лігу чемпіонів, АПЛ та Кубок Англії.

Нагадаємо, "Золотий м’яч" вручається за підсумками голосування спортивних журналістів. Минулого року представник України віддав найбільше балів Бензема. Додамо, що легенда футболу Андрій Шевченко вручав переможцю "Золотий м’яч" у 2022 році.