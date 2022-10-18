"Золотий м’яч"-2023: за кого голосувала Україна
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Перше місце отримав Карім Бензема
У Парижі відбулася щорічна церемонія нагородження найкращого футболіста світу за версією France Football. "Золотий м’яч" виграв француз Карім Бензема.
За правилами конкурсу переможці визначаються у голосуванні журналістів. Україну представляв Ігор Лінник — головний редактор сайту "Футбольний клуб".
І ось його топ-5 найкращих гравців:
- Карім Бензема
- Роберт Левандовські
- Мохаммед Салах
- Вінісіус
- Ерлінг Холанд
Раніше ми намагалися розібратися, чи означає перемога Бензема кінець ери Мессі та Роналду. Спойлер: дочекайтеся мундіалю.
Нагадаємо, що у Парижі жіночий "Золотий м’яч" вручав Андрій Шевченко. А найкращою футболісткою стала Алексія Путельяс із "Барселони". Під час своєї промови Шевченко закликав світ не забувати, що в Україні триває війна.