"Золотий м’яч"-2023: за кого голосувала Україна

Перше місце отримав Карім Бензема

У Парижі відбулася щорічна церемонія нагородження найкращого футболіста світу за версією France Football. "Золотий м’яч" виграв француз Карім Бензема.

За правилами конкурсу переможці визначаються у голосуванні журналістів. Україну представляв Ігор Лінник — головний редактор сайту "Футбольний клуб".

І ось його топ-5 найкращих гравців:

Карім Бензема Роберт Левандовські Мохаммед Салах Вінісіус Ерлінг Холанд

Бензема отримав нагороду з рук Зідана

Раніше ми намагалися розібратися, чи означає перемога Бензема кінець ери Мессі та Роналду. Спойлер: дочекайтеся мундіалю.

Нагадаємо, що у Парижі жіночий "Золотий м’яч" вручав Андрій Шевченко. А найкращою футболісткою стала Алексія Путельяс із "Барселони". Під час своєї промови Шевченко закликав світ не забувати, що в Україні триває війна.