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"Золотий м’яч"-2023: за кого голосувала Україна

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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"Золотий м’яч"-2023: за кого голосувала Україна Новина оновлена 18 жовтня 2022, 10:14

Перше місце отримав Карім Бензема

У Парижі відбулася щорічна церемонія нагородження найкращого футболіста світу за версією France Football. "Золотий м’яч" виграв француз Карім Бензема.

За правилами конкурсу переможці визначаються у голосуванні журналістів. Україну представляв Ігор Лінник — головний редактор сайту "Футбольний клуб".

І ось його топ-5 найкращих гравців:

  1. Карім Бензема
  2. Роберт Левандовські
  3. Мохаммед Салах
  4. Вінісіус
  5. Ерлінг Холанд
Бензема отримав нагороду з рук Зідана

Раніше ми намагалися розібратися, чи означає перемога Бензема кінець ери Мессі та Роналду. Спойлер: дочекайтеся мундіалю.

Нагадаємо, що у Парижі жіночий "Золотий м’яч" вручав Андрій Шевченко. А найкращою футболісткою стала Алексія Путельяс із "Барселони". Під час своєї промови Шевченко закликав світ не забувати, що в Україні триває війна.

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#Золотий м'яч #Карім Бензема