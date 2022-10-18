"Золотой мяч"-2023: за кого голосовала Украина
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Первое место получил Карим Бензема
В Париже прошла ежегодная церемония награждения лучшего футболиста мира по версии France Football. "Золотой мяч" выиграл француз Карим Бензема.
По правилам конкурса, победители определяются в голосовании журналистов. Украину представлял Игорь Линник — главный редактор сайта "Футбольный клуб".
И вот его топ-5 лучших игроков:
- Карим Бензема
- Роберт Левандовски
- Мохаммед Салах
- Винисиус
- Эрлинг Холанд
Ранее мы пытались разобраться, означает ли победа Бензема конец эры Месси и Роналду. Спойлер: дождитесь мундиаля.
Напомним, что в Париже женский "Золотой мяч" вручал Андрей Шевченко. А лучший футболисткой стала Алексия Путельяс из "Барселоны". Во время своей речи Шевченко призвал мир не забывать, что в Украине идет война.