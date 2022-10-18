Укр

"Золотой мяч"-2023: за кого голосовала Украина

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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"Золотой мяч"-2023: за кого голосовала Украина Новость обновлена 18 октября 2022, 10:14

Первое место получил Карим Бензема

В Париже прошла ежегодная церемония награждения лучшего футболиста мира по версии France Football. "Золотой мяч" выиграл француз Карим Бензема.

По правилам конкурса, победители определяются в голосовании журналистов. Украину представлял Игорь Линник — главный редактор сайта "Футбольный клуб".

И вот его топ-5 лучших игроков:

  1. Карим Бензема
  2. Роберт Левандовски
  3. Мохаммед Салах
  4. Винисиус
  5. Эрлинг Холанд
Бензема получил награду из рук Зидана

Ранее мы пытались разобраться, означает ли победа Бензема конец эры Месси и Роналду. Спойлер: дождитесь мундиаля.

Напомним, что в Париже женский "Золотой мяч" вручал Андрей Шевченко. А лучший футболисткой стала Алексия Путельяс из "Барселоны". Во время своей речи Шевченко призвал мир не забывать, что в Украине идет война.

Теги:
#Золотой мяч #Карим Бензема