Як рукою: Мессі зрівнявся з Бекхемом по голах зі штрафних (відео)

Аргентинець приніс своїй національній команді перемогу

Чинні чемпіони світу стартували з перемоги у відборі на чемпіонат світу-2026. Лідер аргентинської команди Ліонель Мессі знову забив гол-красень.

Альбіселесте у Буенос-Айресі (Аргентина) на стадіоні "Монументаль" мінімально переграли команду Еквадору з рахунком 1:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Єдиний гол у матчі забив Мессі. Під завісу поєдинку, на 78-й хвилині, Ліонель як рукою поклав м’яч у кут воріт зі штрафного — воротар гостей Галіндес навіть не зреагував.

Примітно, що Мессі забив свій 65 м’яч зі стандартів. Таким чином, аргентинець за цим показником зрівнявся з легендарним англійцем Девідом Бекхемом, який зараз є босом Ліонеля в "Інтері" Маямі. Більше за них забили лише Віктор Легроттальє (66), Роналдінью (66), Пеле (70) та Жунінью Пернамбукано (77). До речі, у КріРо 60 голів зі штрафних у кар’єрі.

Відеоогляд матчу Аргентина — Еквадор:

Раніше повідомлялося, що у Мессі у США з’явився особистий охоронець, який стежить за гравцем навіть під час матчів.

Нагадаємо, у червні Ліонель забив свій найшвидший гол у кар’єрі, це сталося у грі проти Австралії.