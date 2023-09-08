Как рукой: Месси сравнялся с Бекхэмом по голам со штрафных (видео)

Аргентинец принес своей национальной команде победу

Действующие чемпионы мира стартовали с победы в отборе на чемпионат мира-2026. Лидер аргентинской команды Лионель Месси вновь забил гол-красавец.

Альбиселесте в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе "Монументаль" минимально переиграли команду Эквадора со счетом 1:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Единственный гол в матче забил Месси. Под занавес поединка, на 78-й минуте Лионель как рукой положил мяч в угол ворот со штрафного — вратарь гостей Галиндес даже не среагировал.

Примечательно, что Месси забил свой 65-й мяч со стандартов. Таким образом, аргентинец по этому показателю сравнялся с легендарным англичанином Дэвидом Бекхэмом, который сейчас является боссом Лионеля в "Интер" Майами. Больше них забили только Виктор Легротталье (66), Роналдиньо (66), Пеле (70) и Жунинью Пернамбукано (77). К слову, у КриРо 60 голов со штрафных в карьере.

Видеообзор матча Аргентина — Эквадор:

Ранее сообщалось, что у Месси в США появился личный охранник, который следит за игроком даже во время матчей.

Напомним, в июне Лионель забил свой самый быстрый гол в карьере, это произошло в игре против Австралии.