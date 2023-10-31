У Месси отобрали "Золотой мяч" сразу после награждения (видео)

Футболист пришел на мероприятие с семьей

В понедельник, 30 октября, во Франции прошла 67-я церемония вручения престижной футбольной индивидуальной награды — "Золотой мяч-2023".

В рекордный, 8-й, раз награда досталась форварду "Интера" (Майами) и сборной Аргентины Лионелю Месси. Сразу после пламенной речи аргентинца один из сыновей Лео отобрал приз у отца. Соответствующий момент попал в трансляцию шоу, передает пресс-служба "Золотого мяча" в Twitter.

"Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту.

Я не мог представить себе, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира – после всех этих трудных моментов в сборной", — заявил Месси.

После того как Лионель закончил речь его средний сын Матео отобрал "Золотой мяч" у отца на несколько секунд. Добавим, что трофей весит около 10 кг, что отметила ведущая шоу. Все это время за своими мужчинами наблюдала жена футболиста Антонелла Рокуццо, искренняя улыбка которой вызвала умиление в сети.

Напомним, в прошлом году награду от France Football выиграл Карим Бензема, который получил максимум баллов от Украины.