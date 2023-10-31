У Мессі відібрали "Золотий м’яч" одразу після нагородження (відео)

Футболіст прийшов на захід із сім’єю

У понеділок, 30 жовтня, у Франції відбулася 67 церемонія вручення престижної футбольної індивідуальної нагороди — "Золотий м’яч-2023".

У рекордний, 8-й раз нагорода дісталася форварду "Інтера" (Маямі) і збірній Аргентини Ліонелю Мессі. Відразу після промови аргентинця один із синів Лео відібрав приз у батька. Відповідний момент потрапив у трансляцію шоу, передає пресслужба "Золотого м’яча" у Twitter.

"Приємно знову опинитися тут і насолодитися цим моментом. Приємно мати можливість виграти чемпіонат світу та здійснити мрію.

Я не міг уявити собі, що в мене буде така кар’єра і все те, чого я досяг, що мені пощастить бути частиною найкращої команди в історії, виграти Кубок Америки та чемпіонат світу – після всіх цих важких моментів у збірній”, — заявив Мессі.

Після того як Ліонель закінчив промову, його середній син Матео відібрав "Золотий м’яч" у батька на кілька секунд. Додамо, що трофей важить близько 10 кг, що відзначила ведуча шоу. Весь цей час за своїми чоловіками спостерігала дружина футболіста Антонелла Рокуццо, щира посмішка якої викликала розчулення у мережі.

Нагадаємо, минулого року нагороду від France Football виграв Карім Бензема, який отримав максимум балів від України.