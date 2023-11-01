Українські футболісти не потиснули руку росіянину перед матчем Ліги чемпіонів: у рф вимагають вигнати Україну

Скандальний момент відбувся у футзальній Лізі чемпіонів

Українські футзалісти не потиснули руку росіянину у матчі Ліги чемпіонів. До речі, на чемпіонаті світу з фехтування стався скандал через те, що українська шаблістка Ольга Харлан не стала тиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Про скандал на матчі групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу між португальським "Спортінгом" та українським "Хітом" повідомляє sportbox.ru. У російському виданні назвали поведінку українців "провокацією" та "хамством".

Перед грою під час традиційного рукостискання суперників український клуб проігнорував російського футболіста Антона Соколова. Після цього всі гравці португальського клубу, які йшли за Соколовим, також не стали тиснути руку футзалістам "Хіта". Зустріч завершилась із рахунком 2:2. Після гри головний тренер "Спортінга" повів команду в роздягальню, відмовившись від рукостискань.

Відеоогляд матчу "Спортінг" — ХІТ

За інформацією джерела, в УЄФА відкрили дисциплінарну справу. Додамо, що і "Спортінг", і "Хіт" пробилися до еліт-раунду Ліги чемпіонів.

"В ідеальному світі український клуб має бути дискваліфікований і вигнаний з турніру. Як мінімум, може йтися про позбавлення очок", — йдеться у повідомленні росЗМІ.

Раніше повідомлялося, що збірна України веде боротьбу за вихід на чемпіонат світу з футзалу.

Нагадаємо, 2023 року українські футболісти дійшли до фіналу на чемпіонаті світу з сокки.