"Усик запросив Роналду в УПЛ": боксер провів "переговори" з футболістом (відео)

Усик поспілкувався з Роналду на вечорі боксу в Ер-Ріяді

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у хевівейті Олександр Усик (21-0, 14 КО) про щось мило розмовляв із зіркою футболу Кріштіану Роналду на вечорі боксу в Саудівській Аравії Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) — Франсіс Нганну (0-1, 0 КО).

В одній із соцмереж Усика пожартували, що Олександр запросив КріРо у ФК "Полісся", яке виступає у вищому дивізіоні чемпіонату України з футболу (УПЛ). Сам Усик може дебютувати в УПЛ за "Полісся" уже в цьому сезоні. Додамо, що боксер та футболіст сиділи поряд один з одним у рінгсайді у місцях для VIP-гостей.

"Усик запрошує Роналду в "Полісся ", — йдеться у повідомленні під відео.

У мережі також зазначили, що легенда боксу Майк Тайсон проігнорував Роналду, щоб привітатися з Усиком, щоправда, "Залізний Майк", напевно, вже перетинався з Кріштіану до цього.

Нагадаємо, бій Ф’юрі — Нганну завершився скандальною перемогою "Циганського короля" суддівським рішенням. Зірка ММА відправив британця у важкий нокдаун і частіше потрапляв потужними ударами. У результаті команда Ф’юрі відмовляється битися з Усиком 23 грудня 2023 року, пославшись на проблеми боксера зі здоров’ям.