Ф’юрі — Нганну: онлайн-трансляція бою

Виставковий поєдинок гігантів очолить шоу боксу у Саудівській Аравії

У суботу, 28 жовтня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір боксу, головною подією якого стане супербій між британським чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та франко-камерунським бійцем ММА, ексчемпіоном UFC Франсісом Нганну.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію шоу та головного бою вечора. Початок о 20:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція вечора боксу Тайсон Фьюрі — Франсіс Нганну

Зірка ММА Нганну після того, як UFC не задовольнив його фінансові апетити, перейшов у бокс, де проведе грошовий бій проти чинного чемпіона світу Ф’юрі. Поєдинок гігантів не увійде до офіційної статистики та несе виставковий характер. На кону "дуелі" не стоятиме чемпіонський пояс WBC, який належить "Циганському королю". Франсіс хоч і є новачком у профі-боксі, проте назвати його хлопчиком для биття точно не можна. "Хижак" має вбивчий удар, що є його головним козирем у ринзі. На боці Тайсона неймовірний досвід, майстерність та швидкість, яка невластива бійцям із такими габаритами.

Тайсон Фьюрі — несхожий ні на кого чемпіон

Де дивитися бій

Українські канали не купили права на показ шоу боксу. У всьому світі (крім США, Канади, Великої Британії та Ірландії) поєдинок можна переглянути на стрімінговому сервісі DAZN (370 грн)

У Великій Британії та Ірландії шоу покаже телеканал TNT Sport Box Office (PPV за £21.95), а у США — стрімінгова платформа ESPN+ (PPV за $80). Основний кард шоу розпочнеться о 20:40 за київським часом, початок головного бою очікується після опівночі.

Промо відео бою Фьюрі — Нганну

Прогноз букмекерів

На перемогу Циганського короля фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,10-1,11. Водночас тріумф Нганну менш ймовірний — коефіцієнт 7,00. Таким чином, шанси Ф’юрі на перемогу букмекери оцінюються у 90%, а Франсіса – у 14% при маржі букмекерів у 4%.

Андеркард шоу

Фабіо Вордлі (16-0, 15 КО) — Девід Аделеє (12-0, 11 КО)

Джозеф Паркер (32-3, 22 КО) — Саймон Кін (32-3, 22 КО)

Арсланбек Махмудов (17-0, 16 КО) — Агрон Смакічі (19-2, 17 KO)

Мартін Баколе (19-1, 14 KO) – Карлос Такам (40-7-1, 28 КО)

Мозес Ітаума (3-0, 2 КО) — Іштван Бернат (10-1, 8 КО)

Джек Макганн (8-0-1, 5 КО) — Альсібіаде Дюран (12-3, 9 КО)

Останній бій

У своєму останньому бою, який відбувся у грудні 2022 року, Ф’юрі нокаутував Дерека Чісору у 10-му раунді.

Нганну, у свою чергу, у січні 2023 року одноголосним рішенням суддів переміг Сіріла Гана у чемпіонському поєдинку UFC.

Олександр Усик

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вирушив до Саудівської Аравії на шоу Ф’юрі — Нганну. Очікується, що після "легкої" перемоги "Циганського короля" стане відома офіційна дата чемпіонського бою Усик — Ф’юрі. Зазначимо, Тайсон і Олександр мали битися у квітні 2023 року, проте в останній момент не зуміли домовитися про умови "дуелі". У вересні боксери несподівано домовилися про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті.