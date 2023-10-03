Найбільший гонорар у кар’єрі: стало відомо, скільки Ф’юрі отримає за бій з Усиком

Обидва боксери отримають солідні гроші

За бій із українським чемпіоном світу Олександром Усиком володар поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC) Тайсон Ф’юрі отримає солідний гонорар. Йдеться про сотні мільйонів євро.

Про це розповів промоутер британця Боб Арум, пише Boxing News. За його словами, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу поповнить бюджет Циганського короля на суму 200 мільйонів.

Промоутер зізнався, що цей гонорар стане найбільшим у кар’єрі його клієнта. Також Арум зазначив, що обидва боксери зароблять солідні гроші.

"Коли у вас лежатимуть гроші на столі, організувати бій нескладно. Угода оформлена так, що кожен із хлопців не стурбований тим, скільки заробить суперник. Вони отримають гонорари, яких ніколи до цього не бачили. Вони обидва задоволені", — розповів промоутер.

При цьому він дав зрозуміти, що питання організації та гонорарів поки що вирішені не до кінця.

"Я не казав, що Ф’юрі заробить за цей бій 100 мільйонів доларів. Я говорив, що ми намагаємося зробити все для цього. Я вірю, що до кінця червня Тайсон заробить чек у розмірі 200 млн. Реванш? Я не знаю, я не вкладаю у цей бій свої гроші", – сказав Арум.

Як відомо, двобій може пройти в Саудівській Аравії 23 грудня 2023 року, або в січні 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в останньому своєму поєдинку в серпні Усик зі скандалом переміг британця Даніеля Дюбуа.