Усик зламав кар’єру своєму останньому супернику? Одкровення сестри Дюбуа

Українець переміг технічним нокаутом

Сестра британського боксера Даніеля Дюбуа Каролін Дюбуа розповіла про проблеми, з якими зіткнувся її брат після поразки від українця Олександра Усика. У ніч на 27 серпня чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі нокаутував британця.

У коментарі Youtube-каналу Boxingsocial Каролін зізналася, що їй було складно переглядати епізоди з поєдинку. За її словами, вона усвідомила, наскільки важкою ця поразка стала для Даніеля.

Каролін вважає, що Дюбуа після такої поразки навряд чи повернеться у професійний ринг.

"Безумовно це ментально дуже збиває. Основне – треба дуже намагатися на повну силу, і я знаю, що він це робив. Це найважливіше. Усик – справжній чемпіон, тому не можна занадто сильно дорікати собі в поразці", — сказала вона.

Зазначимо, що Каролін Дюбуа також є професійним боксером. На її рахунку шість поєдинків та всі вони завершилися перемогами.

Що стосується бою Усика та Даніеля Дюбуа, то бій завершився у дев’ятому раунді після того, як наш боксер сильним ударом влучив у голову британцю.

Раніше "Телеграф" писав, що команда британця подала протест на результат бою проти українця.