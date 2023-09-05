Команда Дюбуа подала протест на бій з Усиком: як далі може розвиватися ситуація

Українець нокаутував суперника у дев’ятому раунді

Представники британського боксера Даніеля Дюбуа вирішили на офіційному рівні оскаржити результат поєдинку проти українського чемпіона Олександра Усика. Вони вже подали протест на підсумки бою.

Про таке рішення в інтерв’ю YouTube-каналу Seconds Out заявив промоутер Дюбуа Френк Уоррен. За його словами, до Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) вже передали необхідний пакет документів.

Промоутер додав, що тепер його команда чекає, доки протест розглянуть.

"Сподіваюся, вони винесуть правильне рішення. Найгірший сценарій – це призначення реваншу. Негайного реваншу. Звичайно, це буде прецедент. Найкраще, що вони могли б зробити – це визнати бій таким, що не відбувся. Але, відверто кажучи, я не думаю, що вони так вчинять", — сказав він.

Нагадаємо, що поєдинок відбувся 26 серпня у польському Вроцлаві та завершився перемогою українця у дев’ятому раунді. У п’ятому раунді українець отримав удар нижче за пояс з боку претендента і опинився на настилі. Рефері зупинив поєдинок, оскільки такі удари заборонені. У команді Дюбуа наполягають на тому, що удару було завдано за правилами та Усика було відправлено в нокаут.