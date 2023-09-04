Легендарний боксер-фанат путіна "проїхався" по слабких місцях Усика

Американський боксер із російським паспортом не вірить у здібності українського боксера

Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший поміркував на тему того, які слабкі місця є у нашого чемпіона світу Олександра Усика. Нещодавно українець захистив свої титули у поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа.

В ефірі свого Youtube-каналу Рой Джонс-молодший заявив, що Усик навряд чи вистоїть, якщо по ньому з усієї сили влучить боксер топ-рівня. Зокрема, одним із таких кандидатів на перемогу над українцем він назвав британця Тайсона Ф’юрі.

Він нагадав, що у минулому поєдинку Усик опинився на настилі, коли отримав удар нібито по корпусу. Насправді ж, удар припав нижче пояса, що заборонено правилами.

"Деякі люди думають, що Дюбуа влучив по корпусу, тож Олександру могли відкрити рахунок. Але якби по ньому потрапив справжній боєць? Ця вразливість відкриває можливості для тих, хто може пробити Усика тоді, коли він не буде готовий. Ф'юрі може так пробити", – сказав він.

Зазначимо, що Рой Джонс-молодший давно відомий як фанат кремлівського диктатора володимира путіна. Він також має і російський паспорт.

Раніше "Телеграф" писав про те, що колишній чемпіон світу у першій важкій вазі росіянин Григорій Дрозд закликав дискваліфікувати Усика.