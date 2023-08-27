Усик вперше нокаутував суперваговика: найкращі моменти бою з Дюбуа (відео)

У поєдинку було все — і нокдаун, і нокаут, і навіть скандал

У суботу, 26 серпня, український боксер Олександр Усик (21-0, 13 КО) переміг британця Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) на вечорі професійного боксу у Вроцлаві (Польща).

Поєдинок завершився достроковою перемогою Усика, який вдруге захистив титули WBA-Super, IBF, IBO та WBO у надважкій вазі. Офіційний транслятор супербою Megogo поділився гайлайтами "дуелі".

Олександр вперше у своїй кар’єрі зупинив суперваговика достроково. До цього Усик перемагав у королівській вазі лише суддівським рішенням. Українець зупинив британця у середині 9 раунду. Крім того, у 8 раунді Дюбуа опинився у нокдауні, а у п’ятій 3-хвилинці стався скандальний момент. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Усик довго приходив до тями. Рефері дав час українцю на відновлення, а коли бій відновився, розлючений Олександр просто знищив Дюбуа.

Найкращі моменти бою Олександр Усик — Даніель Дюбуа

Нагадаємо, команда Дюбуа має намір подати протест на результат бою з Усиком. Крім того, промоутер британця зажадав негайного реваншу.

"Телеграф" вів онлайн вечора боксу у Вроцлаві. На шоу відбулося чимало цікавих боїв, зокрема Денис Берінчик захистив свій пояс. Крім того, боксер Усика Даніель Лапін здобув дивовижну перемогу у чемпіонському поєдинку, а Дмитро Митрофанов програв "титульник".