Усик впервые нокаутировал супертяжа: лучшие моменты боя с Дюбуа (видео)

В поединке было все — и нокдаун, и нокаут, и даже скандал

В субботу, 26 августа, украинский боксер Александр Усик (21-0, 13 КО) победил британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) на вечере профессионального бокса во Вроцлаве (Польша).

Поединок завершился досрочной победой Усика, который во второй раз защитил титулы WBA-Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе. Официальный транслятор супербоя Megogo поделился хайлайтами "дуэли".

Александр впервые в своей карьере остановил супертяжа досрочно. До этого Усик побеждал в королевском весе только судейским решением. Украинец остановил британца в середине 9 раунда. Кроме того, в 8 раунде Дюбуа оказался в нокдауне, а в пятой 3-минутке произошел скандальный момент. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Усик долго приходил в себя. Рефери дал время украинцу на восстановление, а когда бой возобновился, разъяренный Александр просто уничтожил Дюбуа.

Лучшие моменты боя Александр Усик — Даниель Дюбуа

Напомним, команда Дюбуа собирается подать протест на результат боя с Усиком. Кроме того, промоутер британца потребовал незамедлительного реванша.

"Телеграф" вел онлайн вечера бокса во Вроцлаве. На шоу состоялось немало интересных боев, в частности Денис Беринчик защитил свой пояс. Кроме того, боксер Усика Даниель Лапин добыл впечатляющую победу в чемпионском поединке, а Дмитрий Митрофанов проиграл "титульник".