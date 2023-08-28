"Легітимний удар": у рф закликали дискваліфікувати Усика

Російський боксер вважає, що Усик побував у нокдауні

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі росіянин Григорій Дрозд відреагував на бій Олександр Усик (21-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО), який завершився скандалом.

Відповідний коментар Дрозда наводить "Чемпіонат". Григорій вважає, що Даніель у 5-му раунді завдав легітимний удар по корпусу Олександра, а не нижче пояса, як це розцінив рефері в ринзі. Росіянин зазначив, що Усика слід дискваліфікувати за відмову від бою (український боксер довгий час відновлювався після болючого удару — Ред.).

"На мій погляд, після таких ударів не зупиняють. Це був легітимний удар. Жодних проблем там не було. Удар був не в пах. Рефері міг і не помічати цієї історії, просто Олександр впав.

У гумку бити не можна, але це ситуація абсолютно робоча, це не було порушення. Те, що він скорчився, це, мабуть, було дарма. Потрібно було бути суворішими. Якщо Усик не хотів боксувати, його потрібно було дискваліфікувати, і все”, — заявив Дрозд.

Напередодні промоутер Олександр Красюк опублікував у сторіс на своїй сторінці Instagram докази того, що Дюбуа вдарив Усика нижче пояса.

Нагадаємо, бій Усик — Дюбуа відбувся у Вроцлаві (Польща) і завершився перемогою українця нокаутом у 9 раунді. У 5-й 3-хвилинці Дюбуа викинув удар нижче пояса, через що поєдинок на кілька хвилин призупинили. Після поразки команда британця заявила, що Даніеля засудили та зажадали негайного реваншу.