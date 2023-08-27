Син легенди боксу побив суперника на шоу Усик — Дюбуа (відео)

Адам Хамед успішно дебютував на профі-рингу

У суботу, 26 серпня, у польському Вроцлаві відбувся великий вечір професійного боксу Олександр Усик (21-0, 13 КО) – Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО).

На розігріві в українського чемпіона на ринг вийшов незвичайний боксер Адам Хамед із ОАЕ. Про це повідомляє "Телеграф".

Адам дебютував у боксі й відразу отримав головний бій андеркарду на шоу Усик — Дюбуа. Все це завдяки його батькові, легендарному британцю Насіму "Принцу" Хамеду. Протистояв Хамеду-молодшому маловідомий чех Войтех Хрди. Вже у першому раунді Адам нокаутував суперника.

"Принц" свого часу перевернув уявлення про бокс. Насім не лише став чемпіоном світу, а й прославився завдяки своїм нестандартним діям на ринзі. Британець у шортах стилю "Леопард" виконував на рингу і танці, і стрибки, та інші знущальні щодо суперника дії. У результаті він став справжньою зіркою боксу. У 2015 році Хамеда включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Нагадаємо, онук легендарного боксера Мохаммеда Алі Ніко Алі Волш уперше в кар’єрі програв. Це сталося на вечорі боксу Андерсон — Руденко.