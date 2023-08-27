Сын легенды бокса избил соперника на шоу Усик - Дюбуа (видео)

Адам Хамед успешно дебютировал на профи-ринге

В субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве прошел большой вечер профессионального бокса Александр Усик (21-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО).

На разогреве у украинского чемпиона на ринг вышел необычный боксер Адам Хамед из ОАЭ. Об этом сообщает "Телеграф".

Адам дебютировал в боксе и сразу получил со-главный бой на шоу Усик — Дюбуа. Все это благодаря его отцу, легендарному британцу Насиму "Принцу" Хамеду. Противостоял Хамеду-младшему малоизвестный чех Войтех Хрды. Уже в первом раунде Адам нокаутировал соперника.

"Принц" в свое время перевернул представление о боксе. Насим не только стал чемпионом мира, но и прославился благодаря своим нестандартным действиям на ринге. Британец в шортах стиля "Леопард" исполнял на ринге и танцы, и прыжки, и другие издевательские в отношении соперника действия. В итоге он стал настоящей звездой бокса. В 2015 году Хамеда включили в Международный зал боксерской славы.

Напомним, внук легендарного боксера Мохаммеда Али Нико Али Уолш впервые в карьере проиграл. Это произошло на вечере бокса Андерсон — Руденко.