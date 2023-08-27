Внук Мохаммеда Али впервые проиграл (видео)

Нико Али Уолшу попался "крепкий орешек"

В ночь на воскресенье, 27 августа, в Талсе (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой супертяжей Джаред Андерсон (16-0, 15 КО) — Андрей Руденко (35-7, 21 КО). В андеркарде шоу выступил американец Нико Али Уолш, внук легенды спорта Мохаммеда Али.

23-летний Нико в 6-раундовом поединке встретился против своего соотечественника Соны Акале. Поединок продлился всю дистанцию, по итогам которой большинство судей отдали победу Акале. Об этом сообщает "Телеграф".

35-летний Сона преподал урок бокса внуку легенды. Боксеры устроили в ринге настоящую рубку, из которой победителем вышел Акале. Отметим, в последнем раунде Нико мог добыть досрочную победу, но Сона продемонстрировал чудеса стойкости. В итоге мнение судей разделилось — 58–56, 58–56, 57–57 в пользу Акале.

Лучшие моменты боя Нико Али Уолш — Сона Акале

Добавим, что Али Уолш впервые проиграл, в его послужном списке 8 побед. У Акале идентичная статистика.

Напомним, 26 августа в Польше прошел грандиозный вечер бокса, в главном событии которого Александр Усик со скандалом нокаутировал Даниела Дюбуа. Кроме того, Денис Беринчик эффектно защитил свой титул и приблизился к чемпионскому поединку в легком весе.