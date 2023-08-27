Онук Мохаммеда Алі вперше програв (відео)

Ніко Алі Волшу попався "міцний горішок"

У ніч на неділю, 27 серпня, в Талсі (США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став бій суперваговиків Джаред Андерсон (16-0, 15 КО) — Андрій Руденко (35-7, 21 КО). В андеркарді шоу виступив американець Ніко Алі Волш, онук легенди спорту Мохаммеда Алі.

23-річний Ніко у 6-раундовому поєдинку зустрівся проти свого співвітчизника Сони Акале. Поєдинок тривав усю дистанцію, за підсумками якої більшість суддів віддали перемогу Акале. Про це повідомляє "Телеграф".

35-річний Сона дав урок боксу онуку легенди. Боксери влаштували у ринзі справжню рубку, з якої переможцем вийшов Акале. Зазначимо, в останньому раунді Ніко міг здобути дострокову перемогу, але Сона продемонстрував чудеса стійкості. У результаті думка суддів розділилася – 58–56, 58–56, 57–57 на користь Акале.

Найкращі моменти бою Ніко Алі Волш — Сона Акале

Додамо, що Алі Волш уперше програв, у його послужному списку 8 перемог. Акале має ідентичну статистику.

Нагадаємо, 26 серпня в Польщі відбувся грандіозний вечір боксу, у головній події якого Олександр Усик зі скандалом нокаутував Даніела Дюбуа. Крім того, Денис Берінчик ефектно захистив свій титул та наблизився до чемпіонського поєдинку у легкій вазі.