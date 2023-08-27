Український суперваговик програв нокаутом у чемпіонському бою (відео)

Знаменитий український боксер нічого не зміг вдіяти з "Великим малюком"

У ніч на суботу, 26 серпня, у Талсі (штат Оклахома, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій у гевівейті Джаред Андерсон (16-0, 15 КО) — Андрій Руденко (35-7, 21 КО). Цього ж дня грандіозне шоу боксу відбулося у Вроцлаві (Польща).

Молодий Андерсон без проблем здолав українця, завершивши поєдинок достроковою перемогою у 5 раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

23-річний американець на прізвисько "Великий малюк" не залишив шансів 39-річному українцю. У 5-й 3-хвилинці Андерсон просто бив ветерана, який навіть не намагався відповідати на атаки. Через тотальну перевагу американського боксера рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут. Таким чином, непереможний Джаред здобув свою 16-ту перемогу у профі поспіль. Руденко програв усьоме.

Відео нокауту в бою Джаред Андерсон — Андрій Руденко

Зазначимо, що Джаред є чемпіоном у суперважкій вазі за двома другорядними версіями — WBC USA та WBO International.

Раніше повідомлялося, що боксер Усика Даніель Лапін вперше виграв титул. Крім того, перемогу на шоу боксу Усик — Дюбуа здобув Денис Берінчик.