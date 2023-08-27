Украинский супертяж проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)

Знаменитый украинский боксер ничего не смог поделать с "Большим малышом"

В ночь на субботу, 26 августа, в Талсе (штат Оклахома, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в хевивейте Джаред Андерсон (16-0, 15 КО) — Андрей Руденко (35-7, 21 КО). В этот же день грандиозное шоу бокса прошло во Вроцлаве (Польша).

Более молодой Андерсон без проблем одолел украинца, завершив поединок досрочной победой в 5 раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

23-летний американец по прозвищу "Большой малыш" не оставил шансов 39-летнему украинцу. В 5-й 3-минутке Андерсон попросту избивал ветерана, который даже не пытался отвечать на атаки. Из-за тотального преимущества американского боксера рефери остановил поединок, зафиксировав технический нокаут. Таким образом, непобедимый Джаред добыл свою 16-ю победу в профи подряд. Руденко проиграл в седьмой раз.

Видео нокаута в бою Джаред Андерсон — Андрей Руденко

Отметим, что Джаред является чемпионом в супертяжелом весе по двум второстепенным версиям — WBC USA и WBO International.

Ранее сообщалось, что боксер Усика Даниэль Лапин впервые выиграл титул. Кроме того, победу на шоу бокса Усик — Дюбуа добыл Денис Беринчик.