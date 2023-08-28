"Легитимный удар": в рф призвали дисквалифицировать Усика

Российский боксер считает, что Усик побывал в нокдауне

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд отреагировал на бой Александр Усик (21-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО), который завершился скандалом.

Соответствующий комментарий Дрозда приводит "Чемпионат". Григорий считает, что Даниель в 5-м раунде нанес легитимный удар по корпусу Александра, а не ниже пояса, как это расценил рефери в ринге. Россиянин отметил, что Усика следовало дисквалифицировать за отказ от боя (украинский боксер долгое время восстанавливался после болезненного удара — Ред.).

"На мой взгляд, после таких ударов не останавливают. Это был легитимный удар. Никаких проблем там не было. Удар был не в пах. Рефери мог и не замечать этой истории, просто Александр упал.

В резинку бить нельзя, но это ситуация абсолютно рабочая, это было не нарушение. То, что он скорчился, это, наверное, было зря. Нужно было быть построже. Если Усик не хотел боксировать, его нужно было дисквалифицировать, и все", — заявил Дрозд.

Накануне промоутер Александр Красюк опубликовал в сторис на своей странице Instagram доказательства того, что Дюбуа ударил Усика ниже пояса.

Напомним, бой Усик — Дюбуа состоялся во Вроцлаве (Польша) и завершился победой украинца нокаутом в 9 раунде. В 5-й 3-минутке Дюбуа выбросил удар ниже пояса, из-за чего поединок на несколько минут приостановили. После поражения команда британца заявила, что Даниеля засудили и потребовали незамедлительного реванша.