Американский боксер с российским паспортом не верит в способности украинского боксера

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший поразмышлял на тему того, какие слабые места есть у нашего чемпиона мира Александра Усика. Недавно украинец защитил свои титулы в поединке против британца Даниэля Дюбуа.

В эфире своего Youtube-канала Рой Джонс-младший заявил, что Усик вряд ли выстоит, если по нему со всей силы попадет боксер топ-уровня. В частности, одним из таких кандидатов на победу над украинцем он назвал британца Тайсона Фьюри.

Он напомнил, что в прошлом поединке Усик оказался на настиле, когда получил удар якобы по корпусу. На самом же деле, удар пришелся ниже пояса, что запрещено правилами.

"Некоторые люди думают, что Дюбуа попал по корпусу, так что Александру могли открыть счет. Но если бы по нему попал настоящий боец? Эта уязвимость открывает возможности для тех, кто может пробить Усика тогда, когда он не будет готов. Фьюри может так пробить", – отметил он.

Отметим, что Рой Джонс-младший давно известен как фанат кремлевского диктатора владимира путина. У него также есть и российский паспорт.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бывший чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд призвал дисквалифицировать Усика.