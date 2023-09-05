Команда Дюбуа подала протест на бой с Усиком: как дальше может развиваться ситуация

Украинец нокаутировал соперника в девятом раунде

Представители британского боксера Даниеля Дюбуа решили на официальном уровне оспорить результат поединка против украинского чемпиона Александра Усика. Они уже подали протест на исход боя.

О таком решении в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен. По его словам, во Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA) уже передали необходимый пакет документов.

Промоутер добавил, что теперь его команда ждет, пока протест рассмотрят.

"Надеюсь, они вынесут правильное решение. Самый плохой сценарий – это назначение реванша. Незамедлительного реванша. Конечно, это будет прецедент. Лучшее, что они могли бы сделать – это признать бой несостоявшимся. Но, откровенно говоря, я не думаю, что они так поступят", – сказал он.

Напомним, что поединок состоялся 26 августа в польском Вроцлаве и завершился победой украинца в девятом раунде. В пятом раунде украинец получил удар ниже пояса со стороны претендента и оказался на настиле. Рефери остановил поединок, так как такого рода удары запрещены. В команде Дюбуа настаивают на том, что удар был нанесен по правилам и Усик был отправлен в нокаут.