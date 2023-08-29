Усик - Дюбуа: в скандал вмешалась WBA

Организация подтвердила, что судья поединка все сделал правильно

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отреагировала на скандальный бой чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Соответствующее заявление ассоциации доступно на официальном сайте WBA. В организации подтвердили, что Усик является чемпионом WBA, а также назвали удар Дюбуа в 5-м раунде, после которого чемпион несколько минут приходил в себя, незаконным.

"Усик остается чемпионом WBA в супертяжелом весе после победы над Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде во Вроцлаве, Польша.

В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Область, в которую он попал, вызвала споры о законности удара, но рефери постановил, что удар пришелся ниже пояса, и дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой.

Получив незаконный удар, украинец изменил свое отношение и стал действовать более агрессивно, чтобы получить два нокдауна в бою и одержать победу в девятом раунде", — гласит сообщение WBA.

Напомним, в 5-м раунде Дюбуа нанес чемпиону удар ниже пояса, а в 9-й 3-минутке британец оказался в техническом нокауте. Сразу же после боя претендент заявил, что его "обокрали", а его промоутер потребовал немедленный реванш. К слову, в рф считают, что Усика следовало дисквалифицировать.