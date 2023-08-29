Усик — Дюбуа: у скандал втрутилася WBA

Організація підтвердила, що суддя поєдинку все зробив правильно

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) відреагувала на скандальний бій чемпіона у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) та Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Відповідна заява асоціації доступна на офіційному сайті WBA. В організації підтвердили, що Усик є чемпіоном WBA, а також назвали удар Дюбуа в 5-му раунді, після якого чемпіон кілька хвилин приходив до тями, незаконним.

"Усик залишається чемпіоном WBA у надважкій вазі після перемоги над Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді у Вроцлаві, Польща.

У бою був драматичний момент, коли Дюбуа завдав удару нижче пояса, від якого Усик упав на канвас. Область, в яку він поцілив, викликала суперечки про законність удару, але рефері ухвалив, що удар припав нижче пояса, і дав Усику необхідний час на відновлення, щоб продовжити бій.

Отримавши незаконний удар, українець змінив своє ставлення і став діяти більш агресивно, щоб здобути два нокдауни в бою і здобути перемогу в дев’ятому раунді", — йдеться у повідомленні WBA.

Нагадаємо, в 5-му раунді Дюбуа завдав чемпіону удару нижче пояса, а в 9-й 3-хвилинці британець опинився в технічному нокауті. Відразу після бою претендент заявив, що його "обікрали", а його промоутер зажадав негайного реваншу. До речі, у рф вважають, що Усика слід дискваліфікувати.