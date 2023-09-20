Усик сломал карьеру прошлому сопернику? Откровения сестры Дюбуа

Украинец победил техническим нокаутом

Сестра британского боксера Даниэля Дюбуа Каролин Дюбуа рассказала о проблемах, с которыми столкнулся ее брат после поражения от украинца Александра Усика. В ночь на 27 августа чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе нокаутировал британца.

В комментарии Youtube-каналу Boxingsocial Каролин призналась, что ей было сложно пересматривать эпизоды с поединка. По ее словам, она осознала, насколько тяжелым данное поражение стало для Даниэля.

Каролин считает, что Дюбуа после такого поражения будет очень вернуться в профессиональный ринг.

"Безусловно это ментально очень сбивает. Основное – надо очень стараться вовсю, и я знаю, что он это делал. Это самое важное. Усик – настоящий чемпион, поэтому нельзя слишком сильно упрекать себя в поражении", — сказала она.

Отметим, что сама Каролин Дюбуа также является профессиональным боксером. На ее счету шесть поединков и все они завершились победами.

Что касается боя Усика и Даниэля Дюбуа, то бой завершился в девятом раунде после того, как наш боксер сильным ударом попал в голову британцу.

Ранее "Телеграф" писал о том, что команда британца подала протест на исход боя против украинца.