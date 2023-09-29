Усик та Ф’юрі домовилися про чемпіонський бій

Боксери нарешті зуміли домовитися

Чемпіон WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у гевівейті українець Олександр Усик (21-0, 14 КО) підписали контракт на бій. До речі, у квітні 2023 року боксери не зуміли домовитися.

Про угоду з командою українця "Циганський король" повідомив на своїй сторінці в Instagram. Тайсон опублікував постер до бою з написом "Підписано".

Боксерський інсайдер Майк Копінджер підтвердив інформацію про поєдинок. Журналіст зазначив, що головний бій у надважкій вазі за титул абсолютного чемпіона світу може пройти у Саудівській Аравії 23 грудня 2023 року або в січні 2024 року.

Нагадаємо, перед поєдинком із 36-річним Усиком 35-річний Ф’юрі проведе бій за правилами боксу із зіркою ММА Френсісом Нганну. А ось Олександр, у свою чергу, у серпні зі скандалом переміг британця Даніеля Дюбуа і тепер відпочиває.

Журналіст Майкл Бенсон зазначив, що точна дата бою Усик — Фьюрі стане відома після бою Фьюрі — Нганну.

Раніше повідомлялося, що Усика зобов’язали провести бій проти обов’язкового претендента на пояс IBF Філіпа Хрговича (16-0, 13 КО), однак, коли на кону стоїть титул абсолютного чемпіона, боксерські організації намагаються організувати великий поєдинок. До слова, Хргович нещодавно заявив, що переможе Олександра.