"Усику це не подобається": "Тварина" розповів, як перемогти чемпіона (відео)

Претендент обіцяє доставити чемпіонові багато проблем

Непереможний хорватський суперваговик Філіп Хргович (16-0, 13 КО) на прізвисько "Тварина" пообіцяв перемогти об’єднаного чемпіона в гевівейті українця Олександра Усика (21-0, 14 КО). Напередодні хорват став обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє український чемпіон.

Відповідний коментар Хрговича наводить YouTube-канал iFL TV. Філіп не збирається відступати в бік для організації супербою Усик — Тайсон Ф’юрі. Щобільше, він налаштований побити українського чемпіона. Претендент вважає, що Олександра можна перемогти за рахунок ударів по корпусу, а також, якщо у рингу розпочнеться "війна".

"Я думаю, що у мене є найкращі якості, щоб перемогти Усика, тому що я досить швидкий як для супертяжа, я можу викидати багато ударів.

Усик не зможе мене нокаутувати. Я сильний панчер. Думаю, я маю достатньо витривалості, щоб викидати багато ударів. Потрібно Усику створити проблеми. Коли Дюбуа дав волю рукам, він доставив Усику проблеми. Він великий хлопець, який бив, викидав удари з права та ліві хуки. Усику це не подобається.

Усика треба бити по корпусу. Я думаю, що багато б’ю по корпусу. Я класний бодіпанчер. Я вважаю, що тут не дуже важливу роль відіграє тактика чи грамотний план на бій. Тобі просто потрібно вийти, змусити його задкувати й влаштувати з ним війну, тому що він не може битися з великими хлопцями", — заявив Хргович.

Нагадаємо, Усик у своєму останньому бою нокаутом переміг Даніеля Дюбуа. Щоправда, британець не згоден із підсумками поєдинку та подав протест. Все через інцидент у 5-му раунді, коли Дюбуа завдав Олександру болючого удару нижче пояса.