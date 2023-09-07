"Усику это не нравится": "Животное" рассказал, как победить чемпиона (видео)

Претендент обещает доставить чемпиону много проблем

Непобедимый хорватский супертяж Филип Хргович (16-0, 13 КО) по прозвищу "Животное" пообещал победить объединенного чемпиона в хевивейте украинца Александра Усика (21-0, 14 КО). Накануне хорват стал обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет украинский чемпион.

Соответствующий комментарий Хрговича приводит YouTube-канал iFL TV. Филип не собирается отступать в сторону для организации супербоя Усик — Тайсон Фьюри. Более того, он настроен побить украинского чемпиона. Претендент считает, что Александра можно победить за счет ударов по корпусу, а также, если в ринге начнется "война".

"Я думаю, что у меня есть лучшие качества, чтобы победить Усика, потому что я достаточно быстрый как для супертяжа, я могу выбрасывать много ударов. С Чжаном Чжилеем, в свой неудачный вечер я выбросил около 800 ударов – это много для хевивейта.

Усик не сможет меня нокаутировать. Я мощный панчер. Думаю, у меня достаточно выносливости, чтобы выбрасывать много ударов. Нужно Усику создать проблемы. Когда Дюбуа дал волю рукам, он доставил Усику проблемы. Он большой парень, который бил, выбрасывал удары справа и левые хуки. Усику это не нравится.

Усика нужно бить по корпусу. Я думаю, что много бью по корпусу. Я хороший бодипанчер. Я считаю, что здесь не особо важную роль играет тактика или грамотный план на бой. Тебе попросту нужно выйти, заставить его пятиться и устроить с ним войну, потому что он не может сражаться с большими парнями", — заявил Хргович.

Напомним, Усик в своем последнем бою нокаутом победил Даниеля Дюбуа. Правда, британец не согласен с итогами поединка и подал протест. Все из-за инцидента в 5-м раунде, когда Дюбуа нанес Александру болезненный удар ниже пояса.